Варшава, 2 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. 1 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания ведомства предложила упростить процедуру получения статуса беженца в ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В частности, основным предложением главы Еврокомиссии выступает в частности, продление до 16 недель срока рассмотрения заявок на предоставление убежища, поданных мигрантами, которые незаконно пересекли границы ЕС.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил журналистам, что Польша выступила против данной инициативы. «Мы идем наоборот по пути ужесточения требований для потенциальных беженцев», — заявил дипломат.

«Мы не хотим продлевать срок рассмотрение просьб о предоставлении убежища, потому что это дает нелегалам больше возможностей для мошенничества», — добавил он.