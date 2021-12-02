Вашингтон, 2 декабря 2021, 08:34 — REGNUM США и Евросоюз сегодня, 2 декабря, примут совместное заявление в ходе диалога, посвящённого Китаю, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
Представитель Госдепа уточнил, что данное событие отражает всё более сходящиеся взгляды Вашингтона и Брюсселя по вопросу Китая и его «беспокоящего поведения».
Напомним, ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай и Соединенные Штаты занимаются подготовкой переговоров по военным вопросам на высоком уровне.
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