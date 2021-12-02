Вашингтон, , 08:34 — REGNUM США и Евросоюз сегодня, 2 декабря, примут совместное заявление в ходе диалога, посвящённого Китаю, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет совместное заявление по результатам сессии, мы ожидаем, что оно будет энергичным и будет покрывать ряд тем, более широкий и детализированный, чем прошлое заявление в мае», — сказал он.

Представитель Госдепа уточнил, что данное событие отражает всё более сходящиеся взгляды Вашингтона и Брюсселя по вопросу Китая и его «беспокоящего поведения».

Напомним, ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай и Соединенные Штаты занимаются подготовкой переговоров по военным вопросам на высоком уровне.

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