Якутск, 2 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Якутии передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении начальника, возглавлявшего отделение ГИБДД ОМВД РФ по Сунтарскому району. Мужчину обвиняют во взятке и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

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Следственные органы предполагают, что руководитель районной госавтоинспекции получил от местного жителя 50 тыс. рублей. Деньги были переданы ради выдачи водительского удостоверения без экзамена. Информацию о том, что испытания успешно пройдены, начальник внёс в официальные документы. Таким же образом инспектор «принял» экзамен у ещё одного гражданина, получив за это 38 тыс. рублей.

Обвинительное заключение сформировано по статьям 290 (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия) и 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

По информации пресс-службы МВД по Якутии, порочащий проступок, совершенный бывшим сотрудником ОМВД России по Сунтарскому району был выявлен оперативниками ОРЧ СБ МВД по республике. По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре якутянину вынесли приговор за попытку дачи взятки в 100 тыс. рублей сотруднику мэрии Якутска. Мужчине дали два года заключения в колонии общего режима и назначили штраф в 500 тыс. рублей.