Минск, , 08:33 — REGNUM Усиление роли правительства и парламента будет учтено в новой конституции Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 2 декабря интервью РИА Новости.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Усиливается роль правительства … роль парламента», — пояснил Лукашенко содержание документа.

По его словам, главный, но не единственный смысл новой конституции — перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. Так, появится новый орган — Всебелорусское народное собрание, которое впервые состоялось в 1990-х годах.

Всебелорусское собрание рассматривает самые острые, основные вопросы, в результате «вся страна движется в этом направлении», определённом этим органом, в том числе президент, отметил Лукашенко.

«Но президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства, и сильная президентская власть остаётся», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, новую редакцию белорусской конституции, по словам Лукашенко, разработают до Нового года. «Конституция — я её сам писал», — заявил белорусский президент.

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