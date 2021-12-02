Киев, , 08:32 — REGNUM Украина намерена принимать участие в международном проекте по полету человека на Луну. Об этом 2 декабря заявил глава украинского Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Владимир Тафтай Халис

«Украина настроена максимально решительно. Мы являемся подписантами программы «Артемида». И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса», — сказал он в ответ на вопрос о том, насколько серьезно Украина настроена принимать участие в международном проекте по возвращению человека на Луну.

Также Тафтай отметил, что у Украины есть для этого мощный потенциал, что доказывают десятилетия создания ракетной техники страной.

Кроме того, глава украинского Государственного космического агентства добавил, что у Украины имеются определенные разработки, в частности концепты, которые могут способствовать построению на Луне поселения и создания в нем систем жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по вопросам управления госдолгом при правительстве Украины Юрий Буца заявил, что украинские власти запросили у ЕС дополнительный пакет финансовой помощи.