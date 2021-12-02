Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. С проблемой голода могут столкнуться около 45 млн человек в 43 странах мира. Такие данные приводит Организация Объединённых наций в опубликованном 2 декабря Глобальном гуманитарном обзоре на 2022 год Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

quentcourtois0 Голод в Африке

В обзор включены 37 планов реагирования для 63 стран мира, в их числе Афганистан, Гаити, Колумбия, Ливия, Мьянма, Украина и ряд других. Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал, что кризис, связанный с изменением климата, затронул в первую очередь уязвимые группы населения в Афганистане, Мьянме, Эфиопии и ряде других. Также Гриффитс упомянул и пандемию как важный фактор влияния на рост бедности и отметил дефицит вакцин от коронавируса в бедных странах мира.

В документе отмечается рост крайней бедности среди населения в мире. Для предоставления помощи нуждающимся требуется, по данным ООН, $41 млн. В предстоящем году неотложная помощь и защита может понадобится 274 млн человек в мире, что на 17% больше, чем в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что п о данным международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и Médecins Sans Frontières, этой зимой 2,3 миллиона афганских детей в возрасте до пяти лет окажутся в тяжелом положении из-за нехватки продовольствия в стране. Из них около миллиона детей могут погибнуть, если ситуацию не начать исправлять немедленно.