Вашингтон, 2 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Признанный потенциально опасным астероид 4660 Nereus пролетит на минимальном расстоянии от Земли 11 декабря, сообщили в лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Астероид

Расстояние до космического тела в момент сближения с Землёй превысит 4 млн километров. Это примерно в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Астероид 4660 Nereus обнаружили в 1982 году. Его диаметр составляет примерно 330 метров. Полный оборот по орбите вокруг солнца космическое тело совершает за 664 дня. Через орбиту Земли этот объект пролетит на скорости 23,7 тыс. км/ч.

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