Пермь, , 08:28 — REGNUM В рамках развития пригородных железнодорожных перевозок Пермский край получит шесть дополнительных поездов «Ласточка». Современные скоростные составы поступят в регион до апреля 2022 года. информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

Поезд «Ласточка» Rzd.ru

Как отметили в краевой минтрансе, пятивагонные составы «Ласточек», оснащенные выдвижными подножками для удобства посадки и высадки пассажиров, передислоцируют на полигон Свердловской железной дороги в три этапа, по два состава в каждом. Две «Ласточки» уже прибыли.

Чиновники прорабатывают несколько маршрутов, по которым запустят новые «Ласточки». В частности рассматриваются варианты курирования скоростных поездов по маршрутам Пермь — Чусовой, Краснокамск — Голованово, Ферма — Левшино и по Пермскому центральному кольцу.

В настоящее время в Пермском крае «Ласточки» курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в в Екатеринбург.