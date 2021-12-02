Джакарта, 2 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. На территории индонезийской военно-морской базе в порту Белаван 2 декабря состоялось официальное открытие первых в истории совместных военно-морских учений ВМФ России и ВМС стран АСЕАН «ARNEX-2021». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

U.S. Navy БПК «Адмирал Пантелеев»

Россию на учениях представляет большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев». После завершения торжественной церемонии её участники посетили стоящий на внешнем рейде порта корабль, на котором в их честь был выстроен почётный караул и дан артиллерийский салют.

пресс-служба ВВО «В числе прибывших на российский корабль — постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индонезии Людмила Воробьёва, командующий первым флотом Военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла, а также военные атташе стран — членов АСЕАН».

Российские и иностранные дипломаты осмотрели БПК «Адмирал Пантелеев» и оставили записи в книге почётных посетителей боевого корабля.

Александр Иванов «Таким образом, открыта новая страница в российско-АСЕАНовском стратегическом партнёрстве».

В учениях «ARNEX-2021», которые с 1 по 3 декабря проходят в территориальных водах Индонезии, принимают участие военные корабли восьми стран — России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. По словам постоянного представителя РФ при АСЕАН Александра Иванова, они нацелены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в территориальных водах Суматры начались совместные военно-морские учения десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с российским участием.