Заиграевский район, Бурятия, , 08:23 — REGNUM В Бурятии устанавливаются обстоятельства смертельного пожара в селе Первомаевка Заиграевского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло вечером 30 ноября.

Пожар в Бурятии Главное управление МЧС по Бурятии

К моменту прибытия пожарных горела крыша многоквартирного дома и одна из квартир. В результате мужчина 1974 года рождения получил травму — с ожогом правой кисти его госпитализировали в больницу.

«В ходе тушения пожарными обнаружен тело женщины 1971 г.р. без признаков жизни. Предварительный причиной пожара послужило нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов», — отметили в ведомстве.

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