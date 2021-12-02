Иннополис, Татария, , 08:22 — REGNUM Финальный хакатон (форум для разработчиков программного обеспечения, в ходе которого они решают какую-либо проблему на время) Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021» начнется 2 декабря в 14:00 в Иннополисе. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Цифровой прорыв 2021»

В рамках проведения финала 2 декабря будет организован IT-завтрак, на котором будут подведены итоги прошедших полуфиналов, а также определены новые цели перед IT-специалистами, будут поставлены задачи и оговорены основные векторы развития.

К участию приглашены лучшие победители конкурса «Цифровой прорыв», которые уже работают над внедрением созданных IT-решений, представители бизнес-сообщества, заинтересованные в GR-диалоге в таком формате. Финал конкурса пройдет в гибридном формате: хакатон — в онлайн-формате, а участники смогут посетить IT-хабы, традиционно открытые по всей стране.

Также на площадке Центрального IT-хаба, расположенного в Иннополисе, соберутся победители тематических хакатонов Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (1−3 место), амбассадоры, эксперты, трекеры, жюри, почетные гости и представители партнеров от государства и бизнеса.

Кроме того, в Центральном IT-хабе развернется студия, откуда будет вестись трехдневная круглосуточная прямая трансляция финального хакатона конкурса. За три сезона в мероприятия Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» было вовлечено более 250 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации.

При этом в прошедших мероприятиях 2021 года были сформированы 1223 команды со всей страны для участия в хакатонах, в ходе конкурса они представили 879 IT-решений. Также в рамках IT-чемпионата было создано 8 366 решений по ML-задачам.

Отметим, Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв 2021» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».