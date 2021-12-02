Джакарта, 2 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Китай подал дипломатический протест в отношении бурения нефтяных и газовых скважин, проводимого Индонезией в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Пекин призывает правительство Индонезии прекратить бурение в исключительной экономической зоне в море Натуна. Этот протест накалил отношения между двумя странами.

Протест был направлен в министерство иностранных дел Индонезии.

Кроме того, Китай также выразил протест против военных учений. В этих учениях приняли участие 4500 объединенных сил вооруженных сил США и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с министром-координатором по вопросам национальной безопасности Сингапура.