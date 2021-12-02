Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM На Среднем Урале экскурсоводы требует запретить строительство термального комплекса «Баден-Баден». Об этом они заявили в письме на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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По мнению союза экскурсоводов, проект имеет ряд противоречий. Он несовместим с законом Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения». Кроме того, проект предусматривает изменение пешеходных троп и экскурсионных маршрутов, что противоречит планам развития экологического туризма и наносит вред экологии.

Свердловские экскурсоводы предлагают реализовать проект на другой территории, которая не требует особой охраны. Там, где есть подъездные пути и место для парковок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство термального комплекса планируют начать строить в Шарташе весной 2022 года. Для контроля над возведением здания создали специальную группу из депутатов и общественников.