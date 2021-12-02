Кишинёв, 2 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 30 ноября выявили 659 случая заражения коронавирусом в ходе 6158 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 364 433 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 348 276 человек, в том числе 568 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1184 пациента с COVID-19, в том числе 134 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 9141 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 22 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 664 заражения коронавирусом в результате проведения 5039 тестов. Врачи выписали за сутки 590 человек, умерли 29 пациентов с COVID-19.