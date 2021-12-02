Бишкек, , 08:12 — REGNUM Пограничники Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании границы на участке, где 1 декабря произошла стрельба. Об этом сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что о введении совместных патрулей стороны договорились на встрече в населённом пункте Торт-Кочо Баткенской области (Киргизия). В ней приняли участие акимы приграничных районов, представители правоохранительных органов.

«По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы сторон со 2 декабря 2021 года будут проводить совместное патрулирование приграничной территории», — говорится в сообщении.

Ранее источники сообщили об инциденте в местности Дахма Баткенской области Киргизии. Неизвестные приблизились к границе с таджикской стороны и произвели семь-восемь выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники Киргизии заявили о стрельбе со стороны Таджикистана