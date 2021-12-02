* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Столкновение членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с иранскими пограничниками на территории афгано-иранской границы прекратилось. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Билала Карими.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, в результате столкновения, которое длилось несколько часов, никто не погиб.

«В приграничной зоне района Канг провинции Нимроз в Афганистане между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем», — написал в свою очередь в Twitter официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

Официальные лица Ирана пока не прокомментировали случившееся.

Как сообщалоИА REGNUM, бои на границе Ирана и Афганистана вспыхнули во второй половине 1 декабря. По некоторым данным, отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен несколько иранских пограничников и захватили несколько иранских КПП.