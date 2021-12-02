Биробиджан, , 08:12 — REGNUM Сутки не ходили автобусы по участку трассы «Амур» в Еврейской автономии. Движение пассажирского транспорта было остановлено между Биробиджаном и Облучьем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Причинами прекращения движения общественного транспорта названа плохая видимость из-за снегопада. Дорогу расчищали 20 единиц техники. Движение автобусов по ней возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии оценивает достаточность мер по борьбе с последствиями циклона, который накрыл регион в ноябре. Сотрудников надзорного ведомства в том числе смутили сроки восстановления электроснабжения в населённых пунктах после снегопада.