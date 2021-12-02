Магнитогорск, Челябинская область, 2 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области обвиняемый в коррупции бывший главный технолог муниципального предприятия отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Лицо, которому вменяют дачу взятки, суд поместил в СИЗО. В обоих случаях срок меры пресечения определён в два месяца, до 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что директор двух фирм передал главному технологу 1,8 млн рублей. Деньги предназначались для заключения муниципального контракта на поставку оборудования и на его оплату.