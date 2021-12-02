Судостроительный завод отозвал многомиллионный иск к Минобороны РФ
Москва, 2 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил крупный финансовый спор АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» из Калининградской области и Минобороны РФ. Завод отозвал свой иск к министерству, но причины не сообщались, передаёт ИА REGNUM.
«В судебном заседании истцом представлено заявление об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу», — отмечается в определении суда.
Напомним, завод требовал взыскать с ведомства более 30,9 млн рублей.
Между тем 23 декабря 2021 года судья Хабарова рассмотрит иск министерства к заводу. Речь идёт о взыскании неустойки — почти 224 млн рублей.
Стороны связывает между собой несколько госконтрактов.
Справка: завод «Янтарь», ведущий историю с 1945 года, входит в состав дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация».