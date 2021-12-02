Москва, 2 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил крупный финансовый спор АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» из Калининградской области и Минобороны РФ. Завод отозвал свой иск к министерству, но причины не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«В судебном заседании истцом представлено заявление об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу», — отмечается в определении суда.

Напомним, завод требовал взыскать с ведомства более 30,9 млн рублей.

Между тем 23 декабря 2021 года судья Хабарова рассмотрит иск министерства к заводу. Речь идёт о взыскании неустойки — почти 224 млн рублей.

Стороны связывает между собой несколько госконтрактов.