Мехико, 2 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Трое участников побега из тюрьмы в городе Тула-де-Альенде в мексиканском штате Идальго задержаны, 1 декабря сообщило издание El Milenio со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

Цитата из к/ф «Побег из Претории». реж Фрэнсис Аннан. 2020. Великобритания, Австралия Побег

Кроме того, правоохранительные органы смогли поймать шестерых лиц, совершивших нападение на указанную тюрьму, которое произошло перед побегом. Преступники проникли на территорию учреждения на автомобилях и ранили нескольких охранников, а после взорвали три машины в разных районах Тула-де-Альенде, чтобы уйти от преследования.

По информации властей, злоумышленники намеревались освободить лидера преступной группировки «Пуэблос унидос» Хосе Артемио Мальдонадо.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года из тюрьмы в мексиканском городе Рейнос (штат Тамаулипас) сбежали по меньшей мере 85 заключенных.