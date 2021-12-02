Село Никольское, Камчатский край, 2 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксированы около берегов Командорских островов в Беринговом море. Об этом 2 декабря сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1208 км от села Никольского. Очаг подземных толчков располагался на глубине 33 км.

Также указывается, что землетрясение произошло в 02:26 по времени UTC (05:26 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Японии.