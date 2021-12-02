Москва, 2 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Фанаты московского ЦСКА планируют покинуть гостевой сектор во время игры с «Крыльями Советов» в Самаре в знак протеста против произвола правоохранительных органов. Такое сообщение 1 декабря опубликовал Telegram-канал «Люди в чёрном».

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«В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!» — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве, который прошёл 28 ноября, полиция задержала несколько сотен фанатов армейского клуба. После поражения своей команды они устроили фаер-шоу, за что были привлечены к административной ответственности. Суд запретил посещать спортивные мероприятия для 20 фанатов ЦСКА.

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Встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт 4 декабря в Самаре. Начало — в 14:00 по мск.