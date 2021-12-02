Сеул, 2 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Разработка Северной Кореей баллистических ракет и других вооружений якобы дестабилизирует обстановку на Корейском полуострове, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле.

Плакат КНДР

«КНДР продолжает разрабатывать баллистические ракеты и вооружения, что все больше дестабилизирует региональную безопасность», — заявил он.

Ллойд добавил, что с такой позицией согласны и южнокорейские высшие должностные лица. При этом глава Пентагона подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. замглавы минобороны США по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что Соединенные Штаты продолжат выполнять свои обязательства по защите Южной Кореи от ядерных угроз. Якобы таким образом Вашингтон поможет Сеулу сдержать угрозы со стороны КНДР.