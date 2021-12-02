Клин, Московская область, , 07:47 — REGNUM Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Московской области, 2 декабря сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Пожар Vadim Indeikin

Он произошел в деревне Некрасино городского округа Клин. Источник отметил, что пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в городе Холмск Сахалинской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар произошел в жилом доме на Сахалине