Клин, Московская область, 2 декабря, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Московской области, 2 декабря сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Vadim Indeikin Пожар

Он произошел в деревне Некрасино городского округа Клин. Источник отметил, что пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в городе Холмск Сахалинской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал.