В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Клин, Московская область, 2 декабря, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Московской области, 2 декабря сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
Vadim Indeikin
Пожар
Он произошел в деревне Некрасино городского округа Клин. Источник отметил, что пожар ликвидирован.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в городе Холмск Сахалинской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал.