Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Петербурге согласовали 50%-ную заполняемость трибун на всех спортивных мероприятиях в декабре 2021 года, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий в Смольном, в том числе, сферу спорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивно-концертный комплекс Ледовый дворец

Это разрешение относится к матчам Чемпионата КХЛ и Чемпионата Высшей лиги по хоккею, к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур-арене», Чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд.

«При этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — уточнил Борис Пиотровский.

Напомним, требование предъявления QR-кодов относится также к театрам, музеям, циркам и любым концертным площадкам.