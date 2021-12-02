Красноярск, , 07:44 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства ребёнка возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

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1 декабря в квартире на улице Борисова обнаружили тело пятилетней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома было обнаружено тело матери ребёнка.

Дело возбуждено по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Допрашиваются родственники и знакомые семьи. Расследование продолжается.

Добавим, прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели женщины и её дочери в Октябрьском районе Красноярска.

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