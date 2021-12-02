Якутск, , 07:46 — REGNUM В Якутске возле Арктического государственного агротехнологического университета стая собак набросилась на девочку. Животные были настроены очень агрессивно.

Собака christels

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Инцидент произошёл утром 2 декабря. Судя по видео, опубликованном в соцсетях, собак было несколько. Они разъярённо лаяли, девочке пришлось отбиваться сумкой. Стаю отогнали от ребёнка прохожие.

Жители Якутии возмущены очередным случаем нападения беспризорных животных на людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября собаки напали на жительницу Якутска, 9 ноября — на школьника в селе Бетюнцы Амгинского района. Люди не пострадали.