Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Свердловчанина осудили за убийство знакомых. Он проведет в колонии строгого режима 17 лет, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ryk Neethling Нож

Следствие установило, что в феврале 2021 года в Пригородном районе Свердловской области гражданин вступил в конфликт с братом сожительницы. В результате мужчина нанес знакомому удары ножом в область живота. После того, как в комнату вошла женщина, гражданин также причинил ей травмы. Потерпевшие сами позвонили в экстренные службы. Однако спасти их жизни не удалось. Свердловчане скончались в больнице.

Свердловский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц»). Гражданину назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.