Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 1 декабря резким снижением на фоне новостей о проникновении в США нового штамма коронавируса «Омикрон». Больше других потерял Nasdaq.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 461,68 пункта (1,34%), до уровня 34 022,04 пункта. S&P 500 подешевел на 53,96 пункта (1,18%), упав до уровня 4513,04 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 283,64 пункта (1,83%), до уровня 15 254,05 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,61 (0,92%), до уровня $65,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 ноября снижением на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон». Больше других потерял S&P 500.

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