Владивосток, , 10:11 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроекта «Культура» строят два новых сельских клуба. Очаги культуры осенью 2022 года появятся в селах Ленино и Верхняя Бреевка Чугуевского муниципального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства края.

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Сельские клубы в Ленино и Верхней Бреевке будут рассчитаны на 50 и 100 мест соответственно.

«Уже завершена разработка необходимой документации, на стройплощадках установили фундамент, идет монтаж металлоконструкций», — пояснила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Каждый из клубов призван стать настоящим центром притяжения для жителей сел, в частности талантливой, творческой молодежи, местом, где будут работать и получать образование люди искусства, площадкой для проведения самых разных общественно значимых мероприятий.

Национальный проект «Культура» реализуется в Приморье с 2019 года.

«Для улучшения качества жизни на селе важно думать не только о дорогах и жилье, но и о местах, где молодежь, да и в целом сельские жители, могут проводить досуг. Большинство домов культуры — в плачевном состоянии. Многие активисты Народного фронта и Российского союза сельской молодежи на грантовые средства открывают ресурсные центры, лофт-пространства, ремонтируют здания ДК. Но это капля в море! Финансирование на федеральном уровне поможет распространить эту практику обновления повсеместно. Такая же ситуация и с музеями. Важно сохранять культурно-историческое наследие каждого российского села», — сказала член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.