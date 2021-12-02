Пермь, 2 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Перми задержан тренер спортшколы олимпийского резерва Кировского района. Его подозревают в педофилии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В настоящее время тренер находится в СИЗО. Ни СУ СКР по региону, ни минспорта ситуация не комментируют.

По данным СМИ, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности детей является преподавателем высшей категории, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, а также судьей международной категории.