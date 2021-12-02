Копейск, Челябинская область, 2 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области одна из улиц названа в честь Александра Градского, Об этом заявил глава города Андрей Фалейчик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»

Чиновник отметил, что без знаменитого уральца нельзя представить российский культурный код. Правда, что это именно за улица, он не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. А умер 20 ноября в возрасте 72-х лет. Прощание с ним состоялось 1 декабря.