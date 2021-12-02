Минск, , 07:37 — REGNUM Новая редакция конституции Белоруссии будет разработана до Нового года, сейчас в неё вносятся финальные правки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Белорусский лидер отметил, что сам писал «каждую строчку» основного закона.

«Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

На уточняющий вопрос о сроках подготовки конституции, президент Белоруссии ответил: «Я думаю, что недели две. До Нового года».

В интервью Александр Лукашенко сообщил также, что Белоруссия и Россия пока не подошли к созданию единой валюты, поскольку этот процесс требует от сторон большего уровня интеграции.

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