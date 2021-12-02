Чебоксары, 2 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Алатырском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Ему инкриминируют дачу взятки врачу за выдачу справки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Фигурантом уголовного дела стал экс-сотрудник межмуниципального отдела МВД «Алатырский». Следствие полагает, что 31 января 2020 года он обратился к врачу ЦРБ Алатырского района с просьбой выдать ему справку об освобождении от работы до 15 февраля 2020 года, перечислив за услугу 2 тыс. рублей. Правоохранители считают, что на тот момент у обвиняемого не было оснований для освобождения от службы.

Бывшего полицейского обвинили в даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам МВД по Чувашии. Материалы переданы в Алатырский районный суд.

Правоохранители также отмечают, что под уголовное преследование также попал врач, которого подозревают в незаконной выдаче справки. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ибресинском районе Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении экс-полицейского, которого обвинили в совершении «пьяном» ДТП в День знаний.

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