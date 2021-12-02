Москва, 2 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Вакцинироваться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно одновременно, без всякого вреда для здоровья. Об этом 1 декабря рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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Специалист отметил, что уже сейчас вакцинация этими двумя препаратами проводится одновременно, вреда организму от этого нет, такая двойная вакцинация совершенно безопасна для здоровья.

В начале ноября Гинцбург заявил, что привитый назальной вакциной от коронавируса человек уже не сможет стать носителем инфекции. Назальная вакцина создаёт дополнительный барьер для коронавируса на слизистых в верхних дыхательных путях, там, где коронавирус старается закрепиться в первую очередь. Назальная вакцина лишает коронавирус такой возможности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, назальная вакцина от COVID-19 может защитить от инфекции человека, привитого любой вакциной, не только «Спутником».