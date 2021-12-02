Благовещенск, , 07:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, которые распространяли ложную информацию о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях учреждений образования. Теперь полиция следит за теми, кто остался в телеграм-группе, где дети играли в «минирование школ», сообщило АСН24.

Эвакуация учащихся в калужской школе Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

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Группа называется «Благовещенская игра». Именно в ней размещались анонсы о том, что поступят сообщения о заложенном взрывном устройстве. Родителей школьников просят проверить, состоит ли их ребёнок в этом чате или нет.

«Уважаемые родители! Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы ваш ребенок не находился в группе «Благовещенская игра». Если ребенок находится в группе, то нужно срочно провести разъяснительную работу о необходимости покинуть группу и не писать комментарии. Дети должны выйти из группы (не будет участников в группе, не будет группы). Тех, кто не выйдет из группы, отследят. Затем будут применяться соответствующие санкции к детям и родителям (административная ответственность, постановка на учёт, сложности при поступлении в вузы и т.д.», — призвали благовещенцев представители правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября поступили сообщения о взрывных устройствах в двух школах Благовещенска, 30 ноября — в четырёх, 1 декабря — в двух. Причиной участившихся сообщений о готовящихся взрывах называют игру, которую школьники организовали в мессенджере Telegram. Накануне эвакуаций там анонсировали «минирования», называя это «игрой» и «глобальными приколами».