Пермь, 2 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Пермском государственном национальном исследовательском университете проведут экспертизу текста, опубликованного в соцсети студентом вуза Тимуром Б. перед совершением массового расстрела людей в Перми. Исследованием так называемого манифеста назначено в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Стрельба из ружья

Перед экспертами поставлен целый ряд вопросов, в частности, является ли стрелок автором текста, сколько авторов участвовали в его создании. Также эксперты должно дать социальную и психологическую характеристику автора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года на территории вуза в Перми первокурсник открыл стрельбу по прохожим, а затем начал расстрел в корпусе университета. Пострадали более 40 человек, шесть человек погибли. Студента обвиняют в массовом убийстве, покушении на совершение убийства, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.