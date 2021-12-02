Москва, 2 декабря, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Государственная транспортная лизинговая компания объявила конкурс, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство морского грузопассажирского судна. Начальная стоимость — 6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Морские перевозки

Итоги тендера подведут 15 декабря 2021 года. Работы должны быть завершены и судно передано не позднее 30 сентября 2026 года. Реализация проекта будет проходить в рамках правительственного постановления о выделении ГТЛК из федерального бюджета бюджетных инвестиций «в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта».

Уточняется, что судно будет эксплуатироваться под флагом России.

В разделе «Технические характеристики» указано, что наибольшая длина судна составит 87,3 метра, пассажировместимость — не менее 150 человек, количество перевозимых двадцатифутовых контейнеров — 24. Также должна быть предусмотрена возможность перевозить на палубе не менее шести легковых автомобилей.

Для пассажиров предполагаются четыре одноместных каюты, каюта для одного-двух пассажиров с ограниченными способностями и сопровождающего, 46 кают на два-четыре места, пять кают матери и ребенка.

«Все каюты с индивидуальным санузлом и душем», — уточняется в техзадании.