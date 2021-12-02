Токио, , 07:23 — REGNUM Японская компания Nissan Motor 2 декабря представила прототип вездехода для исследования лунной поверхности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Китайский луноход Юйту © Фото CNASCLEP

Из распространённого сообщения следует, что луноход имеет конструкцию в виде небольшого квадратного блока, смонтированного на четырёхколёсное шасси с электродвигателями и аккумулятором.

Используемая на прототипе технология Nissan e-4ORCE обеспечивает независимое управление каждым из четырёх колёс, что увеличивает проходимость и манёвренность лунного вездехода при движении по мелкому песку и неровным поверхностям. Более детальные характеристики прототипа не разглашаются.

Отмечается, что Nissan ведёт работы над перспективным луноходом с января 2020 года в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Аналогичный проект для JAXA, только на водородно-кислородной топливной батарее, реализует компания Toyota Motor.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралийское космическое агентство заключило договор с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) о создании ровера для осуществления научных исследований на поверхности Луны.

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