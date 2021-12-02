Чебоксары, , 07:22 — REGNUM После сравнительно тёплой погоды в ноябре в Чувашии декабрь может отличиться морозами. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Морозам в Чувашии предшествовала оттепель ИА REGNUM

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По его словам, долгосрочные численные модели показывают, что снега в начале декабря будет немного, но погода обещает быть морозной. После оттепели в начале следующей недели значительно подморозит, по ночам прогнозируется до −15…−20 градусов.

Ещё холоднее станет во второй половине декабре, причём ожидаются настоящие зимние морозы. Не исключается, что республику накроют 30-градусные морозы, но при этом будет больше солнечных дней.

Снегопады прогнозируются также ближе к середине декабря, особенно накануне нового года. За несколько дней сугробы могут вырасти сразу на 15−20 сантиметров.

Владимир Михайлов также отмечает, что ноябрь-2021 в Чувашии стал самым тёплым за последние восемь лет: среднемесячная температура на 2,5 градуса превысила климатическую норму, а осадков выпало вдвое больше обычного.