Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Свердловской области от работы отстранили 987 педагогов, которые не стали прививаться от COVID-19. Об этом сообщили журналистам в областном минобразования.

ИА REGNUM Учитель

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По данным Е1.ru, 206 учителей перевели на «дистанционку». Всего в Свердловской области насчитывается 35 тысяч учителей.

Педагоги в свою очередь рассказывают о том, как их непривитых коллег травили в школах. Как сообщало ИА REGNUM, педагогические работники относятся к числу тех, кто обязан вакцинироваться от ковида.