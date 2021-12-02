Оренбург, , 07:18 — REGNUM В правительстве Оренбургской области принято кадровое решение. На вакантную должность министра социального развития назначена Елена Сладкова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Министр социального развития Оренбургской области Елена Сладкова Orenburg-gov.ru

Глава региона Денис Паслер подписал указ о назначении. К работе в новой должности Сладкова приступит с 3 декабря 2021 года на весь срок полномочий губернатора.

Ранее Елена Сладкова работала в должности заместителя министра и исполняла обязанности главы минсоцразвития.

Напомним, пост главы ведомства освободился в октябре 2021 года в связи с увольнением по собственному желанию Татьяны Самохиной. Она возглавляла министерство с 2010 года.

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