Париж, 2 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает клоунаду всякий раз после завершения серьёзных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе с редактором сатирического журнала Le Canard enchaîné. Об этом 1 декабря написала газета The Guardian.

No10 Downing Street Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

По словам Макрона, в последний раз он обсуждал с британским коллегой ситуацию с беженцами, которые пересекают Ла-Манш на лодках и часто гибнут. После этого Джонсон вышел в Twitter и сообщил подробности переговоров, которые не обязательно было знать широкой публике.

«Это всегда один и тот же цирк», — сказал Макрон.

В беседе французский лидер заявил также, что ему «прискорбно видеть большую страну, с которой можно договариваться о сотрудничестве, но ей руководит клоун».

По мнению Макрона, своим поведением Джонсон демонстрирует, что «ищет козла отпущения из-за провала Brexit».