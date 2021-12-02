Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Влияние США в мире упало до исторического минимума после того, как главой Белого дома стал Джо Байден. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп 1 декабря в эфире телеканала GB News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экс-главы государства, Соединенные Штаты еще никогда не оказывались в подобном положении. Он считает, что Вашингтон ослаб и США «больше никто не уважает». Трамп отметил, что в период его президентства тема Тайваня не поднималась и над указанным островом не летали китайские самолеты.

Кроме того, по словам экс-президента, у США «не было проблем» с РФ и КНДР. Трамп также посетовал на то, что американская сторона теперь «выпрашивает нефть» у Саудовской Аравии, России и ОПЕК. Помимо этого, бывший глава Белого дома раскритиковывал политику Байдена по зеленой энергетике. Он полагает, что такая деятельность выгодна «врагам Вашингтона» и подрывает позиции бизнеса США.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стали мишенью для насмешек для всего мира из-за действий нынешней американской администрации.

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