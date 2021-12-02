Анадырь, 2 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Охотник погиб в результате аварии со снегоходом в районе села Усть-Белая на Чукотке. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

(сс) Natalia_Kollegov Снегоход

О гибели охотника участковому уполномоченному полиции в селе Усть-Белая сообщили местные жители. По предварительным данным, трое мужчин отправились на охоту в район реки Вакарево в 120 км от населённого пункта. Двое охотников отъехали, а третий остался ждать их в палатке. Вернувшись, охотники не нашли товарища и не обнаружили на месте снегоход. Отправившись на поиски, охотники обнаружили перевернувшийся снегоход и рядом тело мужчины без признаков жизни.

Предварительно установлено, что 39-летний мужчина не справился с управлением, снегоход перевернулся, и охотник скончался от полученных травм. Уточняется, что у погибшего не было прав на управление снегоходом. В настоящее время идёт расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России готовят новые запреты и ограничения для владельцев снегоходов и квадроциклов.