Анадырь, , 10:09 — REGNUM В Анадыре на Чукотке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в нормативное состояние приведено 2,5 км дорог, это на 1,1 км больше чем в прошлом году, общая площадь укладки верхних слоев дорожной одежды составила — 20 132 кв. метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе правительства округа.

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

Всего новый асфальт появился на участках шести городских дорог по улицам: Мира, Партизанской, подъезду к рыббазе №2, Тевлянто, Рультытегина и Колхозная.

Также в числе отремонтированных участков, есть дороги, ведущие к социально значимым объектам, которые позволяют вывести качество жизни населения на более высокий уровень. В частности, к окружной больнице, складским помещениям и многопрофильному колледжу.

Отмечается, что был заключен контракт жизненного цикла на выполнение работ капитального ремонта и последующего содержания дороги регионального значения Певек — Апапельгино — Янранай в период с 2021 по 2025 годы. На данный момент фактическая доля укладки верхних слоев дорожной одежды этого участка составляет 19 250 кв. метров (50% от общего объёма). Своевременное и качественное выполнение работ подрядчиком позволит ввести в эксплуатацию ремонтируемый участок уже в конце декабря.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в ходе ремонтных работ использовались геосентетические материалы и гофрированные трубы, которые включены в Реестр новых технологий и материалов.

Кроме того, в 2021 году на трех автомобильных дорогах регионального значения в Анадыре появилась система дистанционного регулирования линии освещения, которая происходит по команде с компьютера, имеющего доступ в интернет.

«Сегодня поддержание темпов строительства и ремонта дорог — это один из драйверов нашей экономики. Проблем с коронавирусом появилось очень много, экономика испытывает серьезные трудности. Тем не менее дорожное строительство поддерживает темпы, и это, конечно, обязательно будет позитивно сказываться на общих экономических показателях», — прокомментировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.