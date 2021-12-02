Якутск, 2 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение по проекту моста через реку Вилюй в Якутии. Переход планируют строить на 660 километре одноимённой республиканской автодороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Вилюй».

Staselnik Река Вилюй

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По проекту длина моста будет составлять почти 1,7 км, с подходами — 22,84 км. Переход будет иметь два пролёта для пропуска судов по реке. Стоимость строительства составит 33,5 млрд рублей, сроками возведения моста указаны 2022−2026 годы.

Помимо этого перехода через реку Вилюй планируется построить ещё три моста — возле сёл Кюндядя, Устье и Крестях. Проекты по ним будут подготовлены в 2022—2024 годах.

«В результате строительства всех 4 мостовых переходов будет обеспечен комфортный, безопасный и круглогодичный проезд по трассе А-331 «Вилюй» между Якутском и Мирным», — констатировали в ФКУ Упрдор «Вилюй».

Как сообщало ИА REGNUM, для создания круглогодичного автомобильного сообщения по Якутии необходимо будет построить три моста — через реки Лена, Вилюй и Алдан, заявлял ранее глава Якутии Айсен Николаев. По его мнению, за решение обеспечить связанность Якутии круглый год функционирующими автомобильными дорогами необходимо благодарить президента РФ Владимира Путина.