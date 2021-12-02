Пекин, , 07:01 — REGNUM Китай и Соединенные Штаты занимаются подготовкой переговоров по военным вопросам на высоком уровне, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

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Предполагается, что переговоры могут пройти уже в январе 2022 года. В них примут участие глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Отмечается, что договоренности о проведении таких переговоров были достигнуты в ходе диалога председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена.

При этом газета утверждает, что подготовка к диалогу по военной линии началась еще до переговоров лидеров двух стран. Ожидается, что основным вопросом, который будут обсуждать главы военных ведомств Китая и США, будет ситуация вокруг Тайваня.