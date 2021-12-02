Магнитогорск, Челябинская область, 2 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник УМВД России по Магнитогорску осуждён за раскрытие сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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По данным следствия, он раскрыл детали оперативно-разыскных мероприятий субъекту оперативно-разыскной деятельности. Преступление выявило ФСБ.

Челябинский областной суд назначил полицейскому год условного наказания с таким же испытательным сроком. Также в течение полутора лет он не сможет занимать должности на государственной службе.